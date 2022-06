Jogadores do Flamengo no Brasileirão Sub-20 - PAULA REIS/FLAMENGO

Publicado 30/06/2022 17:44

Rio - O duelo entre Flamengo e América-MG, nesta quinta-feira (30), pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, não deve ser transmitido pela TV. O Grupo Globo, que havia solicitado à CBF a mudança de data e horário da partida para poder exibir a partida, voltou atrás e decidiu que não irá exibi-la, mesmo após a entidade ter atendido seu pedido.

Na tarde desta quinta, muitos torcedores estranharam a ausência do jogo na grade do SporTV. Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, uma fonte do Grupo Globo confirmou que a partida não será transmitida pela emissora.

A assessoria de imprensa do América-MG informou, ainda, que a única partida que será transmitida no canal oficial do clube no YouTube é o duelo com o Botafogo, pela Copa do Brasil.

O Flamengo, inicialmente, havia divulgado em suas redes sociais que o confronto seria transmitido pelo SporTV. Confira:

Hoje tem Mengão no Brasileirão Sub-20!



Às 19h, o Mais Querido enfrenta o América-MG, fora de casa! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #GarotosDoNinho #VamosFlamengo pic.twitter.com/Y00XOIt3dQ — Flamengo (@Flamengo) June 30, 2022

Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, a assessoria de imprensa do clube disse que, como o Grupo Globo havia solicitado a mudança na data e no horário da partida, a FlaTV não teria autorização para realizar a transmissão. Mesmo com a ausência da transmissão do SporTV, a comunicação do Rubro-Negro disse que não existe a possibilidade do duelo ser exibido pelo seu canal no YouTube.

Até o momento do fechamento desta reportagem, o cenário mais provável é que o jogo não seja transmitido em nenhum canal ou plataforma.

As duas equipes se enfrentarão nesta quinta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte.