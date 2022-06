Gabigol fez um gol e perdeu um pênalti na vitória do Flamengo sobre o América-MG - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/06/2022 17:30

Rio - O pentacampeão pela Seleção Brasileira e atual comentarista da "Jovem Pan Esportes", Vampeta exaltou Gabigol, do Flamengo, no programa "Canelada", na última quarta-feira, após a vitória do Rubro-negro por 1 a 0 sobre o Tolima, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O ex-jogador afirmou que colocaria o atacante na equipe titular de Tite para a Copa do Mundo, no Catar.

"Tite, vamos lá: Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred, Neymar, Paquetá, Gabigol e Raphinha. Você ganha a Copa do Mundo se fizer isso. Eu colocaria ele (Gabigol) de titular da Seleção. Para mim, é melhor do que Matheus Cunha, Richarlison e todo mundo que estiver na frente", disse Vampeta.

"Parece que o Gabigol não faz gol há dois meses. O Gabigol fez gol no último jogo (América-MG). Todo mundo fala que ele perde muito gol, mas ele sempre deixa o dele. É o principal jogador do Flamengo nos últimos anos", completou.

Desde 2019 no Flamengo, Gabigol é um dos principais jogadores e ídolo do atual elenco rubro-negro. O atacante já recebeu oportunidades na Seleção Brasileira, e muitos brasileiros pedem para que o atleta seja convocado para o Mundial, no Catar.