Flamengo X Goias - Campeonato Brasileiro - 21-05-2022 - Foto - Alexandre Vidal Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/06/2022 14:51

Rio - Após vencer o Tolima na Colômbia por 1 a 0, o Flamengo entrará em campo no jogo de volta, no Maracanã, na próxima quarta-feira, às 21h30, dependendo apenas de um empate para avançar às quartas de final da Libertadores e poderá contar com o apoio de sua torcida. Até o momento, foram vendidos 34.823 ingressos.

O preço dos ingressos varia entre R$ 30 a R$ 500. As entradas podem ser adquiridas flamengo.superingresso.com.br, que oferece também descontos e condições especiais para sócios-torcedores.

A venda de ingressos nos pontos presenciais está prevista para a próxima sexta-feira, às 10h, caso ainda restem entradas.

Pontos de venda e troca



Maracanã – Bilheteria 02

Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 17h.



Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança

Avenida Borges de Medeiros, n°997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 18h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 18h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Gávea (Externo)

Rua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 18h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 18h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Lojas oficiais do Flamengo:

Espaço Rubro-Negro (Gávea)



Avenida Borges de Medeiros, n°997, Lagoa, Rio de Janeiro – RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 18h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 18h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.

Nação Rubro-Negra (Downtown)



Avenida das Américas nº500, Barra, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Via Parque)



Avenida Ayrton Senna nº3000, Barra, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Loja Nação Rubro-Negra (Rodoviária)



Avenida Francisco Bicalho, 01, Loja 4, setor 1B, Setor de Embarque- Santo Cristo - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Quitanda)



Rua da Quitanda, nº87 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Centro)



Rua da Buenos Aires, nº113 - Centro, Rio de Janeiro – RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)



Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América 2)



Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso nº402 - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Norte Shopping 2)



Av. Dom Helder Câmara, nº5474 Loja 713, 1°piso Rio de Janeiro – RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro Madureira (Shopping Madureira)



Estrada do Portela, nº222, 3º piso – Madureira, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 15h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Loja Nação Rubro-Negra (Park Jacarepaguá)



Estrada de Jacarepaguá, nº6069, Loja 120 A/B – Anil, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Via Brasil)



Rua Itapera, 500, Loja 329, Irajá, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Ilha Plaza Shopping)



Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Jardim Carioca, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)



Rua Quinze de Novembro, nº8, Niterói – RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Partage Shopping São Gonçalo)



Avenida Presidente Kennedy, 425 - Salão Comercial 340, 3° piso/L3 - Centro - São Gonçalo - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Grande Rio)



Rua Maria Soares Sendas, n°111 LOJA: 303, Parque Barreto, São João de Meriti - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Unigranrio)



Rua Professor José de Souza Herdy, 1216 BOX 101 1 PAV - Duque de Caxias – RJ



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Bangu Shopping)



Rua Fonseca, n°240, LOJA 102 B PISO I - Bangu, Rio de Janeiro – RJ



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro Campo Grande (ParkShopping)



Estrada do Monteiro, n°1200, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu)



Av. Abílio Augusto Távora, n°1111, Luz, Nova Iguaçu – RJ



Dia 01/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 02/07/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 03/07/2022 - Horário de 13h às 20h.

Dia 04/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 05/07/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 06/07/2022- Horário de 10h às 17h.



*Fique atento, pois alterações podem ocorrer de acordo com a organização do evento e das autoridades competentes.