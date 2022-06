Andreas Pereira comemorando gol em sua despedida pelo Fla - Daniel MUNOZ / AFP

Publicado 29/06/2022 23:23

Não foi uma atuação de gala. Muito pelo contrário, mas diante das circunstâncias, com nove desfalques e Dorival Junior suspenso, o resultado foi muito comemorado. Na Colômbia, o Flamengo enfrentou o Tolima, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, e venceu por 1 a 0, com uma pintura de Andreas Pereira, jogador que fez a sua despedida pelo clube, pois não foi comprado pelo Rubro-Negro junto ao Manchester United e o contrato de empréstimo chegou ao fim nesta quinta

No primeiro tempo, o Flamengo foi para o vestiário com 1 a 0 no placar, após Andreas Pereira marcar um belo gol, aos 16 minutos, em uma linda finalização de fora da área, mas sofreu para segurar o ataque do Tolima. O time teve muita dificuldade na saída de bola e Gabigol ficou muito isolado. Rodinei, quem mostrou mais vigor físico para as arrancadas, foi a principal arma ofensiva do time.

Chamou a atenção também o desempenho de Diego Ribas e Filipe Luís. O meio de campo, que tinha a função de participar da ligação meio de campo ao ataque, foi peça nula em campo. Para resumir bem: o desempenho do camisa 10 na primeira etapa foi pífio.

Já Filipe Luís sofreu na parte defensiva e virou uma Avenida para o ataque de Tolima, que por pouco não tirou proveito do péssimo desempenho do camisa 16. A parte física do lateral claramente é o maior problema, e o experiente jogador não consegue acompanhar as jogadas.

No segundo tempo, Lucas Silvestre sacou Diego Ribas e colocou Ayrton Lucas, aos 11 minutos de jogo. A entrada do lateral foi para segurar o lateral direito do Tolima, Riascos, que estava "deitando" em Filipe Luís. A atuação do Flamengo, em si, era uma lástima. Sem qualidade na construção das jogadas e pouca organização tática, o que fazia Gabigol (ou Lil Gabi) ficar isolado no ataque e pouco aparecer.

Os destaques do time eram Rodinei e Léo Pereira. O zagueiro, inclusive, fez dois desarmes importantíssimos no segundo tempo, evitando o que poderia ser gol do Tolima. Aos 37, Lucas Silvestre sacou Gabigol e Rodinei e colocou Pedro e Matheuzinho, respectivamente.

Antes de deixar o campo, o camisa 9 do Flamengo prestou uma homenagem a Andreas Pereira. O atacante deu a faixa de capitão para o meia, que não é mais jogador do Flamengo a partir desta quinta-feira. Em campo, o Rubro-Negro conseguiu segurar o marcador e saiu na frente do time colombiano na briga por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

Com o resultado, o Flamengo pode empatar que consegue a vaga. Caso o Tolima vença por qualquer placar com um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Se os colombianos ganharem por dois ou mais de diferença, o Rubro-Negro é eliminado.

Mas antes de pegar o Tolima na quarta-feira, o Flamengo precisará virar a chave novamente para o Brasileirão. No sábado, às 19h, na Vila Belmiro, o time de Dorival encara o Santos. A equipe precisa vencer para respirar ainda mais na tabela da competição. Com 18 pontos, o Fla está na nona colocação.