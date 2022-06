Eduardo Bandeira de Mello - Ricardo Cassiano

Publicado 29/06/2022 14:33 | Atualizado 29/06/2022 15:07

Rio - Nos últimos dias, a construção de um estádio próprio para o Flamengo voltou a ser pauta nos bastidores do clube. Com direito, inclusive, a uma reunião agendada entre o presidente Rodolfo Landim e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Durante o "Prêmio Fui Clear do Futebol Brasileiro", o ex-presidente rubro-negro, Eduardo Bandeira de Mello, comentou sobre o assunto.

Perguntei ao Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do #Flamengo, sobre a possível construção de um estádio do clube. pic.twitter.com/SlswFxp5em — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) June 29, 2022

"Minha preferência é pela licitação e concessão do Maracanã no longo prazo, de 35 anos, tendo a segurança jurídica e econômica pro concessionário que eu espero que seja o Flamengo. Se o Flamengo for o concessionário do Maracanã, não precisa pensar em outro estádio. Na época da Ilha do Urubu partimos para aquela solução, pois estavam impedindo o Flamengo de jogar no Maracanã", disse o ex-presidente do clube.

Ainda no evento, o ex-presidente também comentou sobre uma possível saída do Flamengo e uma entrada do Vasco da Gama na administração do Maracanã.

"A gente joga no Maracanã há 72 anos, sempre foi a casa do Flamengo. Impossível imaginar o Maracanã sem o Flamengo", disse.

"Acho que tem que ser uma licitação, com regras iguais para todo mundo. Quem conseguir ter solidez financeira para suportar os custos, parabéns", completou Bandeira de Mello.

* Com a supervisão de Pedro Logato