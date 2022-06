Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/06/2022 10:00

Rio - Apesar da negativa dos dirigentes do Flamengo, a imprensa turca segue confiante de que o Fenerbahçe irá tirar um dos principais jogadores do clube carioca. Com a lesão de Bruno Henrique, a bola da vez é Gabigol. De acordo com informações do portal "Fotomaç", o atacante, de 25 anos, está de "malas prontas" para ir para o novo clube de Jorge Jesus.

Ídolo do Flamengo, Gabigol vive um dos momentos mais complicados com a camisa do clube carioca. Por conta das atuações ruins nos últimos jogos, o artilheiro vem sendo cobrado. Na última partida, apesar de ter marcado contra o América-MG, o atacante recebeu algumas vaias por ter perdido uma penalidade.

Gabigol, de 25 anos, já deixou claro que só deixaria o Flamengo em caso de uma proposta vantajosa para ele e para o clube. Apesar da excelente relação com Jorge Jesus, o Fenerbahçe dificilmente se enquadraria neste patamar. Segundo o portal turco, a oferta é de um ano de empréstimo com opção de compra.