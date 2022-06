Michael comemorando um dos gols com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Michael comemorando um dos gols com a camisa do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/06/2022 18:55

Rio - De férias em Goiânia, o atacante Michael, ex-Flamengo, revelou que tem o desejo de voltar a jogar no Brasil. Em entrevista à TV Globo, o jogador deixou claro que pretende cumprir seu contrato com o Al-Hilal, mas admitiu que sente falta do país.

"Querer voltar eu quero todo dia, mas tenho um contrato a cumprir e sou profissional acima de tudo. O cara que falar pra mim que morar fora é bom... Respeito a opinião de cada um, mas Brasil é Brasil", afirmou Michael.

"Sou brasileiro, estou acostumado é com o Brasil. Com essa loucura que é aqui. Mas eu estou feliz (na Arábia), minha família está bem. Isso dá força, mas tenho saudade. Não tem como. Brasil é Brasil", completou.

Após viver grande fase no Flamengo no ano passado, Michael foi negociado com o Al-Hilal em janeiro por US$ 8,45 milhões (R$ 45,5 milhões). Pelo time árabe, já disputou 20 partidas, fez três gols e deu quatro assistências.