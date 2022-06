Léo Pereira, zagueiro do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/06/2022 12:56

Rio - O destino do zagueiro Léo Pereira deve ser mesmo o futebol europeu. Segundo o site "Torcedores.com", o jogador do Flamengo rechaçou o interesse do Internacional em contratá-lo até o fim da temporada na expectativa de que o Braga-POR oficialize uma proposta.

O clube português mantém conversas com o estafe de Léo Pereira para alinhar os valores. No entanto, ainda precisa acertar a transferência com o Flamengo. O time carioca quer incluir uma cláusula de compra obrigatória para ceder o atleta por empréstimo.

Léo Pereira está sem espaço no Flamengo. Desde o início do ano, o zagueiro tem sido a quinta opção para a defesa, atrás de Rodrigo Caio, David Luiz, Pablo e Gustavo Henrique.