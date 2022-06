Grupo em questão ainda citou os títulos conquistados pelo Flamengo na gestão Rodolfo Landim - Paula Reis/Flamengo

Flamengo venderá Hugo Moura ao Athletico-PR Gustavo Oliveira/Athletico-PR Rio - O Flamengo irá vender em definitivo o volante Hugo Moura ao Athletico-PR. Nesta terça-feira, o Rubro-Negro foi comunicado que o Furacão irá exercer a cláusula em contrato para adquirir 50% dos direitos econômicos do volante, que estava emprestado até o fim do ano, por 1,2 milhão de euros (R$ 6,6 milhões). A informação foi divulgada incialmente pelo site "GE".

Os clubes agora discutem apenas a forma de pagamento para formalizar a transferência até a próxima quinta-feira. Apesar de Hugo estar emprestado até dezembro, o Athletico-PR quis aproveitar um desconto previsto em contrato para compra ainda no primeiro semestre, já que o volante vive boa fase. Caso esperasse o fim do ano, o Furacão teria que desembolsar 1,5 mi de euros (R$ 8,3 mi).

Hugo Moura foi emprestado ao Athletico-PR no início da temporada. Desde então, atuou em 20 partidas, sendo 19 como titular, e marcou dois gols. Revelado pelo Flamengo, nunca se firmou no time carioca, mas foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, da Supercopa do Brasil de 2020, e capitão na conquista da Copinha em 2018.