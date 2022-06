Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo ganhou mais um desfalque para a partida contra o Tolima, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. Apesar de ter viajado para a Colômbia com a delegação, o técnico Dorival Júnior precisará cumprir um jogo de suspensão por ter sido expulso na partida entre Ceará e Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana, quando ainda comandava o time nordestino.



A ausência de Dorival é mais um problema para o Flamengo, que sofre com um surto de Covid em seu elenco. Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Willian Arão, Matheus França, Daniel Cabral e Kauã testaram positivo para a doença e desfalcaram a delegação de última hora. Além deles, Rodrigo Caio, com uma tendinite no joelho esquerdo, também ficou no Rio.

O Flamengo entra em campo contra o Tolima nesta quarta-feira, às 21h30, em Ibagué, na Colômbia. O time será comandado por Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival Júnior.