Andreas vai deixar o FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/06/2022 19:22

Rio - Andreas Pereira deverá mesmo fazer sua última partida com a camisa do Flamengo nesta quarta-feira, contra o Tolima, pela Libertadores, na Colômbia. De acordo com o site "GE", o Rubro-Negro ainda estuda uma cartada final pelo camisa 18 em suas últimas horas de contrato, mas o Manchester United já começou a programar os próximos passos do jogador, que nem voltará com o elenco para o Rio.

Após atuar na Colômbia, Andreas seguirá para Londrina, no Paraná, onde terá uma semana de férias antes de voltar à Inglaterra para se apresentar ao United e definir seu futuro. Como já está atuando normalmente, ele não precisará participar do início da pré-temporada do United.

O destino mais provável de Andreas Pereira é o Fulham. O clube inglês ofereceu pelo volante 10 milhões de euros e mais 3 milhões de euros em bonificações, mesmo valor que foi acertado pelo Flamengo para compra do jogador no início do ano. No entanto, o Rubro-Negro não procurou mais o United para concluir a compra, o que causou mal-estar e inviabilizou qualquer nova tentativa de negócio.

Em um ano de Flamengo, Andreas Pereira atuou em 52 partidas e marcou sete gols. A passagem do meia foi marcada pela falha decisiva na final da Libertadores de 2021, que resultou na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras.