Publicado 28/06/2022 13:50 | Atualizado 28/06/2022 13:53

Rio - A Adidas, fornecedora de material esportivo do Flamengo, já iniciou seus preparativos para o lançamento dos uniformes da temporada de 2023 do Rubro-Negro. Durante reunião do Conselho Deliberativo do clube, na última segunda-feira (27), o terceiro uniforme para a próxima temporada foi apresentado, e trouxe grandes novidades que surpreenderam os presentes positivamente.



O Flamengo será o único clube patrocinado pela Adidas, no mundo, a ter detalhes reflexivos em um uniforme. O modelo terá uma pegada minimalista, e será predominantemente preto. O uniforme também contará com a volta do escudo do remo, que, assim como a logomarca da Adidas e as três listras no ombro, será em furta-cor. A informação é do portal "Coluna do Fla".

A camisa também não terá detalhes nas golas e mangas, que serão lisas, em preto. Já os patrocinadores e a personalização de nome e número dos jogadores serão vermelhos.

Assim como no Flamengo, foi revelado também que outros clubes do mundo que são patrocinados pela empresa alemã também terão mudanças no escudo. O Arsenal utilizará o símbolo do canhão em seu terceiro uniforme, e o Manchester United utilizará um diabo vermelho.

O novo uniforme surpreendeu os conselheiros positivamente. Após a reunião, o Vice-Presidente de Secretaria Geral do clube, Paulo Cesar Pereira, disse que o uniforme era "lindo e totalmente diferente do que foi visto até hoje".