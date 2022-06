Rodrigo Caio - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Rodrigo CaioMarcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 28/06/2022 12:35

Rio - Rodrigo Caio é um dos desfalques do Flamengo para o duelo com o Tolima, da Colômbia, nesta quarta-feira (29), pela Copa Libertadores. O zagueiro foi diagnosticado com uma tendinite "pata de ganso" em seu joelho esquerdo, e, inclusive, já iniciou os tratamentos no CT Ninho do Urubu. A informação é do portal "S1Live".

A tendinite de Rodrigo Caio consiste em uma inflamação, em um local composto por três tendões, que são responsáveis pela flexão do joelho. Esta lesão ocorre próximo da bursa anserina, que é uma bolsa com um líquido, que funciona como amortecedor de impacto no joelho.

Vale lembrar que o defensor também esteve de fora do confronto com o América-MG, no último sábado (25), no Maracanã. Agora, Rodrigo Caio é dúvida, inclusive, para o duelo com o Santos, no próximo sábado (02), na Vila Belmiro.

Além do defensor, o Rubro-Negro terá outros nove desfalques para o confronto contra a equipe colombiana. São estes: Bruno Henrique, em recuperação cirúrgica, João Gomes, suspenso, e sete jogadores contaminados com a Covid-19: Diego Alves, Matheus Cunha, Kauã Santos, Fabrício Bruno, Willian Arão, Daniel Cabral e Matheus França.

Flamengo e Deportes Tolima se enfrentarão na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro. O confronto será válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.