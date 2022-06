Parque Olímpico do Rio - Divulgação/Prefeitura do Rio

Parque Olímpico do Rio

Publicado 28/06/2022 10:16

Devido à interferência do poder público na polêmica com o Vasco sobre o Maracanã, o Flamengo voltou-se para o projeto de construção de um estádio próprio. Só que desta vez, o desejo da diretoria é o de que o novo local tenha capacidade parecida com a do outrora Maior do Mundo. A informação é do site 'Ge'.



O terreno que mais agrada para este novo projeto é na região onde fica o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Inclusive, a diretoria rubro-negra tem uma reunião agendada com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, nesta quinta-feira para tratar do assunto.



O político comentou sobre o Parque Olímpico nesta terça-feira, em postagem nas redes sociais, e lembrou que não depende dele liberar o local desejado.



"Sempre à disposição para ajudar qualquer clube do Rio, mas gostaria de lembrar que o Parque Olímpico é uma área totalmente privada, com exceção de algumas arenas. Foi dessa forma que conseguimos fazer as Olimpíadas sem gastar recursos públicos na construção de estádios", escreveu Paes.



A ideia do Flamengo seria desenvolver o projeto do novo estádio com a ajuda de investidores e também utilizar arenas do Parque Olímpico para outros esportes, como o basquete.



A movimentação para o projeto do novo estádio voltou à tona com a interferência do Governo do Rio em relação ao Maracanã. Flamengo e Fluminense negaram ao Vasco a utilização do estádio para a partida contra o Sport, pela Série B, sob o argumento de que era necessário poupar o gramado, que já apresenta desgaste com os jogos, mesmo após a reforma.



Entretanto, a Casa Civil do Estado obrigou que o estádio fosse cedido ao Vasco e a Justiça do Rio também deu decisão favorável ao clube. Outra questão é o alto custo de manutenção e de despesas operacionais com o Maracanã.