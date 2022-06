Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/06/2022 12:34 | Atualizado 27/06/2022 12:46

Agustín Martegani Divulgação Rio - O San Lorenzo-ARG recusou a primeira oferta do Flamengo pelo meia Agustín Martegani, de 22 anos. De acordo com o portal "TyC Sports", o time argentino quer receber pelo menos R$ 5,2 milhões a mais do que a proposta inicial do Rubro-Negro.

Segundo o veículo, o Flamengo acenou com uma proposta de 4 milhões de dólares pelo atleta (cerca de R$ 20,9 milhões na cotação atual), divididos em duas parcelas: uma na assinatura do contrato e a outra posteriormente. No entanto, o San Lorenzo se recusa a fazer negócio por menos de 5 milhões de dólares (R$ 26,1 milhões) e quer que o pagamento seja feito a vista.

Além do Flamengo, o Hellas Verona-ITA também está de olho em Martegani. O San Lorenzo não pretende facilitar a saída, já que deseja fazer caixa com a venda do meia argentino.