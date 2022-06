Dorival Junior no treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival Junior no treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/06/2022 12:30

Com contrato até quinta-feira, dia 30, Andreas Pereira segue com futuro indefinido no Flamengo, enquanto acumula boas atuações nesta reta final de empréstimo. Mas se depender de Dorival Júnior, a diretoria rubro-negra deve fazer um esforço para manter o volante no elenco.

"Para mim seria importantíssimo, a melhor contratação que faríamos neste momento, seria a manutenção do Andreas. Eu torço para que o presidente consiga encontrar um caminho e deixá-lo aqui. É um jogador diferente, que cabe em qualquer circunstância, em todos os sentidos. Participativo, inteligente para atuar. Não tenho dúvidas que ele pode crescer muito na nossa equipe", afirmou Dorival.



O treinador também saiu em defesa de Gabigol, vaiado pela torcida ao ser substituído após perder o pênalti na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. O atacante abriu o placar, mas também perdeu alguns gols e não foi perdoado pelos rubro-negros.

"Ele pode estar passando um momento de instabilidade, mas o Gabriel eu confio desde 2015 mais a fundo, porque estivemos juntos, no Santos, mas sei da sua capacidade e definição. Gabriel é o tipo de jogador que a bola procura dentro da área. Em alguns instantes, é normal que ele tenha uma oscilação, como qualquer profissional. Sabemos que o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. É uma bola entrar, uma bola sair. Na rodada seguinte ele vai decidir ao nosso favor e o torcedor sabe que pode confiar em um jogador como esse", completou.