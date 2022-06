Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/06/2022 18:10

Rio - Com mudanças, o Flamengo anunciou a escalação do time que irá enfrentar o América-MG, neste sábado (25), às 19h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Santos, o técnico Dorival Júnior optou pela titularidade do goleiro na vaga de Diego Alves, que não está presente também no banco de reservas. Além do arqueiro, o Rubro-negro conta com o zagueiro Fabrício Bruno, que estava fora do time por três meses por causa de uma lesão rara no pé esquerdo.

Escalação do Flamengo Foto: Divulgação/Flamengo

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas; João Gomes, Thiago Maia e Andreas Pereira; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Com apenas 15 pontos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. O Rubro-negro ocupa a 14ª colocação na tabela da Série A.