Flamengo X Goias - Campeonato Brasileiro - 21-05-2022 - Foto - Alexandre Vidal Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/06/2022 17:38

Rio - A partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, no Maracanã, já conta com 36.229 ingressos ingressos vendidos. O duelo está marcado para o dia 13 de julho, às 21h30.

No jogo de ida, o Galo abriu vantagem ao vencer por 2 a 1 no Mineirão. Após a partida, ainda no campo de jogo, Gabigol afirmou que os mineiros terão que lidar com uma enorme pressão na partida de volta.

"Agora temos outro final de semana e depois vamos para a Libertadores. Quando eles forem para lá vão conhecer o que é pressão e o que é inferno", disse o artilheiro.

Horário de abertura para público geral e encerramento das vendas online:



23/06 (13h) - Nação Jr. / Público geral online*



29/06 (10h) - Abertura de vendas para torcida visitante



08/07 (10h) - Pontos de venda físicos



13/07 (21h) - Encerramento das vendas online*