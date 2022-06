Gabriel Jaú assinou com time de basquete do Flamengo para a temporada de 2022/23 - Divulgação/Flamengo

24/06/2022

Rio - Após encerrar a temporada como vice-campeão do Novo Basquete Brasil (NBB), o Flamengo procura novos jogadores para reforçar a equipe a fim de manter o histórico de conquistas no esporte. E, nesta sexta-feira (24), o clube anunciou o ala-pivô Gabriel Jaú, de 23 anos, que estava no Bauru Basket, como a primeira contratação para a temporada de 2022/23.

Destaque na última temporada pelo Bauru Basket, Gabriel Jaú tem 2,02 metros de altura e possui média de 16,1 pontos, 7,5 rebotes e 16,9 de eficiência por jogo no NBB. O jogador optou por não renovar o contrato com a equipe paulista, ficou livre no mercado e acertou com o Flamengo.

Gabriel Jaú estava no Bauru Basket desde a categoria sub-17 e conquistou títulos do NBB em 2016 e 2017, o Torneio Interligas 2019, além do vice-campeonato paulista em 2016. Depois de encerrar o vínculo com a equipe paulista, o ala-pivô postou uma mensagem nas redes sociais em agradecimento à diretoria, aos funcionários e aos torcedores do clube por sete anos que vestiu a camisa do time.