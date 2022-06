Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival JúniorMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/06/2022 14:10

Rio - O Flamengo enviará à Conmebol nesta sexta-feira a lista de 50 inscritos para as oitavas de final da Libertadores da América. Com a possibilidade de apenas três trocas de jogadores para as quartas, caso o time avance, o Rubro-Negro já anunciou um reforço de cinco planejados. Everton Cebolinha deve ser uma das trocas. E, com a sobra de duas vagas, os outros dois nomes devem ficar de fora do torneio sul-americano. A informação é do "Coluna do Fla".

Para tentar deixar a má fase em que vive na temporada da Série A e para alcançar novos triunfos na Libertadores e na Copa do Brasil, o Flamengo tinha como missão contratar o total de quatro reforços: dois volantes, um lateral-direito e um meia-armador. O único jogador já acertado é Cebolinha, que foi anunciado na última segunda-feira. Porém, o número de quatro subiu para cinco após a lesão de Bruno Henrique, que deve voltar a atuar apenas em 2023. Sendo assim, o clube terá de ir ao mercado para contratar outro atacante.

Desse modo, a listagem de 50 atletas enviada à Conmebol para as oitavas terá a possibilidade de apenas três alterações, caso avance às quartas, indicando que dois novos jogadores não irão atuar pelo Flamengo nessa fase.