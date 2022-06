Bruno Henrique ficará longe dos gramados por até um ano - Gilvan de Souza/flamengo

Bruno Henrique ficará longe dos gramados por até um anoGilvan de Souza/flamengo

Publicado 24/06/2022 11:36

Com previsão de ficar fora dos gramados de 10 a 12 meses, Bruno Henrique passará por cirurgia no domingo (26) para reconstruir os ligamentos do joelho direito. O Flamengo confirmou nesta sexta-feira que o procedimento acontecerá no hospital Copa Star, no Rio, às 9h.

Os cirurgiões Luiz Antônio Vieira e Diogo Cals, sob supervisão do Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, Márcio Tannure, serão os responsáveis pela reconstrução dos ligamentos cruzado anterior, colateral lateral e do canto posterolateral.



Bruno Henrique se machucou durante a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cuiabá, em 15 de junho. Com o longo tempo de recuperação, o atacante perderá o restante da temporada de 2022, e ficará fora do Cariocão 2023 e da fase de grupos da Libertadores, caso o Rubro-Negro se classifique.



Inicialmente, o técnico Dorival Júnior terá como opções do ataque para substituir o importante jogador: o recém-contratado Éverton Cebolinha, além de Vitinho, Marinho, Lázaro e Pedro. Na primeira partida sem Bruno Henrique, na derrota para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, Arrascaeta acabou adiantado para jogar no ataque. Já para sábado, contra o América-MG, pelo Brasileirão, a tendência é a de que Pedro ganhe uma chance.