Flamengo perde para Atlético-MG pela Copa do Brasil - Foto: Pedro Souza / Atletico

Flamengo perde para Atlético-MG pela Copa do BrasilFoto: Pedro Souza / Atletico

Publicado 23/06/2022 13:37

Rio - O início da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, com clássicos estaduais e regionais do nosso futebol, despertou o interesse de diversas torcidas por todo o Brasil e levou a TV Globo à liderança de audiência nesta quarta-feira, dia 22. No Rio de Janeiro, a vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo por 2 a 1 foi recorde das transmissões de futebol desde outubro de 2021. A partida rendeu à TV Globo 33 pontos de audiência e 50% de participação, o que significa que metade dos televisores ligados no estado assistiam à partida.



Em São Paulo, a vitória do Corinthians por 4 a 0 sobre o Santos rendeu à TV Globo 26 pontos de audiência e 42% de participação, se tornando a mais assistida da Copa do Brasil desde março do ano passado.



O público permaneceu ligado na TV Globo após as partidas. O ‘Segue o Jogo’, apresentado por Lucas Gutierrez e Paulo Nunes, conquistou as maiores audiências da temporada nesta quarta-feira, com 19 pontos no Rio de Janeiro; e 16 pontos em São Paulo.