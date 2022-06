Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/06/2022

Rio - O Flamengo saiu derrotado do Mineirão no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o treinador Dorival Júnior gostou da atuação da equipe carioca. Em coletiva após a partida, o comandante elogiou a forma de jogar dos seus jogadores contra o Atlético-MG.

"Acho que fizemos um grande jogo. Jogo que propusemos, conseguimos colocar o Atlético no seu campo, jogamos com muita intensidade, buscamos o gol a todo momento", disse.

O Flamengo foi derrotado por 2 a 1 e precisará vencer por dois gols no Rio para avançar para a próxima fase. Ao analisar o confronto, Dorival apontou Hulk, autor de um gol e de uma assistência, como o ponto de desequilíbrio em favor dos mineiros.

"Hulk teve uma noite muito boa, praticamente definiu a sorte da partida com duas jogadas individuais. Isso é característica dele. Fiquei muito satisfeito com o Flamengo. Independente de tomar dois gols, estamos encontrando um caminho. Flamengo jogou com muita gana. Logicamente que num jogo desse o confronto estaria aberto com qualquer resultado. Vamos ver no segundo tempo dos outros 90 minutos", disse.