Minas - Derrotado pelo Atlético-MG no Mineirão, o Flamengo deixou a partida empolgado com o gol marcado por Lázaro que diminuiu o prejuízo em Belo Horizonte pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota por 2 a 1, Gabigol prometeu um troco do Rubro-Negro no Maracanã.

"Agora temos outro final de semana e depois vamos para a Libertadores. Quando eles forem para lá vão conhecer o que é pressão e o que é inferno", disparou o atacante do Flamengo.

Destaque da vitória do Galo no Mineirão, Hulk rebateu as palavras do ídolo do Flamengo. O clube mineiro irá jogar por um empate no Rio de Janeiro para se classificar para as quartas da competição.

"Sabemos da vantagem mínima, se tratando de um grande time. A gente sabe da importância de ganhar o primeiro jogo. No segundo jogo vamos entrar concentrados e dar nosso melhor. Estamos acostumados a jogar em grandes ambientes. Temos jogadores experientes, de seleção. Não tem nenhum menino para enfrentar a pressão que for. Mas o importante é fazer o que o professor pede e entrar concentrado. Não tem nada ganho e temos uma segunda parte para garantir a vaga na próxima fase", disse.