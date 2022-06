Isla, ex-Flamengo - MAURO PIMENTEL / AFP

Isla, ex-FlamengoMAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 22/06/2022 16:51

Depois de ter rescindido seu contrato com o Flamengo, vínculo esse que terminaria em dezembro desse ano, a negociação envolvendo a ida do lateral-direito Mauricio Isla para a Universidad Católica ganhou novo capítulo.

Isso porque, através de seu site, o clube da cidade de Santiago afirmou ter chegado a um “princípio de acordo” para acertar a contratação do jogador de 34 anos de idade que é formado nas categorias de base dos Cruzados.



Desta forma, restam apenas o cumprimento de trâmites burocráticos relacionados aos exames médicos e a assinatura do contrato que deve ter validade até dezembro de 2024 para que a negociação seja devidamente oficializada.



Apesar da identificação de Isla com o clube, quando o mesmo rumou para o futebol europeu onde permaneceu de 2007 a 2020, ele ainda não havia feito nenhuma partida como profissional pela Católica. Desta forma, o retorno possui um tom ainda mais especial de poder construir uma história no futebol nacional de seu país.



Além de pensar na segunda parte do Campeonato Chileno onde faz campanha mediana, ocupando a 10ª posição com 19 unidades, a Universidad Católica se reforça visando a Sul-Americana. No torneio continental, a equipe está nas oitavas de final onde duelará com o São Paulo.