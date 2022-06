Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo



Publicado 22/06/2022 12:35

Rio - O lateral Rodinei esteve na lista de reforços do Grêmio para o restante da temporada. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o vice de futebol do clube, Denis Abrahão, admitiu que fez sondagens pelo jogador do Flamengo, mas descartou o negócio por considerar os valores muito altos.

“É inviável. Rodinei é muito caro. Conversando com empresários, que fizeram uma consulta junto ao Flamengo, sem dizer para qual clube, se eles vendiam ou emprestavam, e eles falaram: ‘Não, só venda e custa de 2 a 3 milhões de euros’ (R$ (10 e 16 milhões). E fiquei sabendo que o Isla foi embora na última segunda-feira e isso aumentou o passe dele. Só ficaram o Matheuzinho e o Rodinei. E, pelo que sei, Dorival gosta muito do Rodinei. Então, ele não sai do Flamengo”, disse Denis.

Rodinei tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano. Atualmente, o jogador é a segunda opção para lateral-direita, atrás de Matheuzinho.