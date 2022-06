Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

22/06/2022

Rio - Mesmo com o Flamengo em má fase, o clube carioca continua tendo jogadores assediados pelo futebol europeu. De acordo com o jornalista argentino Germán García Grova, da 'TyC Sports', o Wolverhampton vai enviar representantes ao Rio para tentar contratar o atacante Gabigol.

Segundo o repórter, o chefe de scout do clube inglês, Mathew Hobbs, está a caminho do Brasil. O interesse do clube britânico seria fechar com Gabigol para o próximo ano. O atacante, de 25 anos, já afirmou que para deixar o Flamengo precisaria receber uma proposta de um grande clube do futebol europeu, o que não é o caso do Wolverhampton.

Recentemente, o Fenerbahçe, da Turquia, que é comandado por Jorge Jesus, também demonstrou interesse em Gabigol. Considerado um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o artilheiro está no clube carioca desde 2019. Nesta temporada, ele tem 17 gols e duas assistências em 32 partidas.