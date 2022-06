Paulo Sousa - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/06/2022 20:05

Rio - O Flamengo acertou o pagamento de R$ 7,5 milhões na rescisão contratual de Paulo Sousa e de sua comissão técnica nesta terça-feira (21). De acordo com o portal "UOL", o Rubro-negro pagou o valor à vista para os sete profissionais. A demissão do treinador português, que recebeu a maior quantia, cerca de R$ 4,5 milhões, aconteceu no último dia 9.

Os outros seis profissionais da comissão técnica receberam cerca de R$ 3 milhões do Flamengo. Os últimos detalhes da rescisão foram acertados na última segunda-feira pelo Rubro-negro, e o pagamento foi efetuado nesta terça.

A breve passagem de Paulo Sousa no comando do Flamengo durou pouco mais de cinco meses. Ao todo, foram 32 jogos, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. Foram 59 gols marcados e 29 sofridos. A última partida do treinador foi na derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino, no último dia 8.