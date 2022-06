Isla - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/06/2022 15:00

Rio - Liberado pelo Flamengo para acertar com a Universidad Católica, do Chile, o lateral-direito Maurício Isla esteve no CT Ninho do Urubu, na manhã desta terça-feira (21), para recolher seus pertences e se despedir dos companheiros.

O jogador, agora, resolverá as últimas questões burocráticas com a diretoria do Rubro-Negro, e estará livre para viajar para o Chile, onde assinará com sua nova equipe. Vale lembrar que este será a primeira vez que Isla jogará por um clube em sua terra natal. Desde seu início no futebol, o jogador atuou apenas por equipes europeias e pelo Flamengo.

Para contratar o jogador, a Universidad Católica não terá que arcar com os custos da multa rescisória. Isto porque, Flamengo e Isla chegaram a um acordo, e farão uma rescisão amigável. No entanto, o Rubro-Negro não sairá no prejuízo, e terá um alívio na folha salarial. Isla recebia cerca de R$ 550 mil por mês.

Pelo clube, o lateral-direito chileno esteve em campo em 80 oportunidades, marcando quatro gols e dando 11 assistências para seus companheiros. O jogador teve uma média de 76 minutos por partida.