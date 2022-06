Diego Ribas - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/06/2022 10:58

Rio - O meio-campista Diego Ribas se reencontrou com o ex-atacante do Flamengo, Paolo Guerrero, na noite na última segunda-feira, que está no Rio de Janeiro para tratar de negócios sobre a carreira. Em uma foto dos dois publicada em uma rede social, o meia rubro-negro escreveu: "Que bom te ver, meu amigo". No entanto, a foto viralizou e gerou manifestações dos torcedores, várias delas detonando os atletas.

Paolo Guerrero, ex-atacante do Flamengo, e Diego Ribas Foto: Reprodução Paolo Guerrero não viveu seus melhores momentos no Flamengo e está sem clube. Já Diego Ribas é bastante contestado pela torcida, o que causou o comentário de um torcedor na foto divulgada: "A dupla mais a cara do fracasso que eu já vi no clube.", disse no Twitter.

"Esses dois representam à época do Flamengo arame liso! Um já foi e o outro continua, achando que ainda é útil, ocupando a mítica camisa 10 do time. Final da liberta, nós agradecemos, mas seu tempo Diego Ribas já foi. Reconheça isso! Não empaca!", comentou outro.

Paolo Guerrero e Diego Ribas jogaram em companhia no Flamengo de 2016 a 2018. Contudo, o peruano chegou ao Rubro-Negro em 2015, assinando contrato de três anos após finalizar a passagem pelo Corinthians. Foi apenas em 2016 que o centroavante teve o meio-campista como parceiro de equipe.