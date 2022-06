Everton Cebolinha e Gabigol - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta segunda-feira (20), a contratação do atacante Everton Cebolinha. Em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais, é possível ver o encontro do novo camisa 19 com os jogadores do atual elenco do Rubro-Negro. Nos encontros, três cenas chamaram a atenção dos torcedores.

De forma humorada, o atacante Gabigol abraçou Everton e disparou: "Contra mim, um leão, quero ver agora".

Em seguida, a publicação do clube mostrou o primeiro encontro do atacante com o massagista Denir. Aos 72 anos, o massagista continua com seu amor pelo clube, e, de forma humorada, brincou: "Qualquer coisa fala com o Denir que eu resolvo". Em seguida, Everton respondeu: "Fiquei sabendo que você é quem manda aqui", fazendo com que o massagista caísse na gargalhada.

O experiente lateral-esquerdo Filipe Luís foi mais um a brincar com o atacante, e até fez uma "ameaça": "Não preciso mais marcar ele, mas vai tomar porrada nos treinos."