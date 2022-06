Bruno Henrique - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Flamengo já começa a planejar sua vida na ausência do atacante Bruno Henrique, que ficará longe dos gramados por conta de uma grave lesão no joelho. Segundo a jornalista Raisa Simplício, o clube avalia ir ao mercado em busca de um substituto e já conversa com o técnico Dorival Júnior sobre o assunto.

Sem Bruno Henrique, a tendência é que o recém contrato Everton Cebolinha assuma a titularidade a partir de 18 de julho, quando abre a janela de transferências para jogadores vindos da Europa. No entanto, a ideia é buscar um reserva imediato, já que Vitinho e Marinho não têm correspondido.

Bruno Henrique sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direto e precisará passar por cirurgia. O tempo estipulado pelo Flamengo para recuperação é de 10 a 12 meses.