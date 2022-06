Diego Alves - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - De volta à posição de titular no gol do Flamengo, Diego Alves falou em tom de despedida do clube, após a derrota para o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O veterano agradeceu o carinho dos torcedores e prometeu empenho para o Rubro-Negro superar o momento delicado no clube carioca.

"Posso estar vivendo meus últimos meses aqui com certeza dentro do Flamengo. Com certeza vai ser assim. Dentre os momentos que a gente passou agora, eu só tenho a agradecer o carinho da torcida e o carinho dos jogadores. Estamos aqui para ajudar o Flamengo. Nós jogadores vamos passar, vêm outros, e o Flamengo continua. Não existe essa parte individual, nunca existiu. Estamos aqui para ajudar, colocar o Flamengo onde merece com títulos e dar alegria para a torcida", disse.

Diego Alves chegou ao Flamengo em 2017. Ele foi titular e peça fundamental dos títulos mais importantes da atual geração rubro-negra, conquistados em 2019 e 2020, dentre eles: a Libertadores de 2019 e os Brasileiros de 2019 e 2020. O veterano ressaltou a importância de uma volta por cima o mais rápido possível.

"É lógico que a gente não consegue talvez nesse momento dar alegria porque a torcida está machucada com o atual momento, mas é o nosso trabalho poder voltar a levar essa alegria novamente. E eu me sinto muito preparado para poder ajudar tanto jogando como não jogando", afirmou.