Atlético-MG derrotou o Flamengo por 2 a 0 - Gilvan de Souza/Flamengo

Atlético-MG derrotou o Flamengo por 2 a 0Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/06/2022 17:53 | Atualizado 19/06/2022 18:30

Minas Gerais - Em confronto pela 13ª rodada do Brasileiro, o Flamengo voltou a ser derrotado pela competição. A equipe comandada por Dorival Júnior não teve boa atuação e perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Foi a quarta derrota nos últimos cinco jogos do Rubro-Negro pela Série A. Com o tropeço, o clube carioca continua na parte baixa da tabela perto da zona de rebaixamento da competição.

As duas equipes voltarão a se enfrentar em Minas Gerias na próxima quarta-feira. O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogará no próximo sábado em casa contra o América-MG, enquanto o Galo receberá o Fortaleza no mesmo dia.

O Flamengo começou a partida no Mineirão tentando buscar o ataque, mesmo jogando fora de casa. Aos dez minutos, o clube carioca criou a primeira boa oportunidade da partida. Em cobrança de falta, Andreas Pereira obrigou o goleiro Everson a fazer uma grande defesa e salvar o Atlético-MG.

No minuto seguinte, novamente o Flamengo ameaçou o Galo. Andreas Pereira foi avançando após cobrança de escanteio, passou pela marcação do clube mineiro e finalizou dentro da área. Novamente, o goleiro Everson apareceu para salvar a equipe de Belo Horizonte.

No entanto, depois da pressão inicial, o Flamengo acabou reduzindo o ritmo e o Atlético-MG passou a tomar as ações da partida. Com dificuldades para criar, o Galo aproveitou um deslize do Rubro-Negro e conseguiu abrir o placar. Aos 34 minutos, o clube mineiro girou a bola, Arana cruzou, Keno desviou, Diego Alves soltou a bola e Nacho Fernández apareceu para empurrar a bola para dentro.

O gol não fez o Atlético-MG recuar. Empurrado pelos torcedores, o Galo seguiu com as ações da partida, sem conseguir, no entanto, criar nenhuma grande oportunidade. O Flamengo se viu com dificuldades e acabou aceitando o ritmo do clube mineiro, que foi para o segundo tempo com vantagem.

A segunda etapa começou com o Atlético-MG recuando um pouco e oferecendo espaço para o Flamengo. No entanto, o clube carioca tinha muitas dificuldades criativas e errava muito, principalmente na saída de bola, proporcionando contra-ataques perigosos para os donos casa.

Apenas aos 30 minutos, o Flamengo conseguiu chegar com algum perigo. Marinho iniciou jogada e a bola chegou até João Gomes, o jovem avançou bem e acabou finalizando para fora, assustando o goleiro Everson.

Dorival Júnior tentou mudar a situação colocando Lázaro e Pedro em campo. Porém, apesar da busca por mais ofensividade, quem voltou a marcar foi o Atlético-MG. Mariano levantou bola na área, Hulk ajeitou de cabeça e Ademir apareceu para finalizar sem chances de defesa para Diego Alves e dar números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 FLAMENGO



Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Marinho (FLA); Nacho, Mariano (ATL)

Cartões vermelhos:

Gols: Nacho Fernández, aos 34 minutos do primeiro tempo; Ademir, aos 39 minutos do segundo tempo





ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho Fernandéz (Réver); Vargas (Ademir), Keno (Rubens) e Hulk (Sasha). Técnico: Turco Mohamed.



FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes (Diego), Andreas Pereira (Willian Arão), Everton Ribeiro (Lázaro) e Arrascaeta; Vitinho (Marinho) e Gabigol (Pedro). Técnico: Dorival Junior.