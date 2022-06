Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 19/06/2022 16:50

Rio - O futuro de Vitinho no Flamengo segue indefinido. De acordo com informações do jornalista Julio Miguel Neto, o Rubro-Negro teria recebido sondagens de três clubes da Série A pela contratação do atacante, de 28 anos. O contrato do atleta com a equipe da Gávea vai até o fim do ano.

As equipes interessadas são Internacional, São Paulo e Santos. A partir do fim deste mês, Vitinho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Flamengo de graça. A sua permanência ainda está indefinida.

Vitinho chegou ao clube carioca em 2018. O Flamengo desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões na cotação da época). Apesar de ter sido importante no elenco, o atacante nunca caiu nas graças dos torcedores. Na atual temporada, são 15 jogos, 4 assistências e nenhum gol marcado.