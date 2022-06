Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Jorge JesusDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 19/06/2022 12:13

Rio - O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, vem sendo muito ativo no mercado da bola. Visando reforçar o seu elenco, o técnico português sugeriu a contratação de um jogador titular do Flamengo, onde o Mister trabalho nos anos de 2019 e 2020. Segundo o portal turco Takvim, o zagueiro Rodrigo Caio está no radar do clube turco.

Rodrigo Caio Marcelo Cortes / Flamengo

Na última semana, uma simples movimentação do defensor agitou as redes sociais. Rodrigo Caio passou a seguir a conta oficial da equipe turca, e aumentou os rumores sobre um possível transferência. Vale lembrar que o jogador era constantemente elogiado por Jorge Jesus quando estiveram juntos no Clube da Gávea.

Aos 28 anos, Rodrigo Caio vem sendo um dos destaques da equipe do Flamengo desde que voltou a jogar. Mesmo com quatro meses sem entrar em campo, o zagueiro conseguiu ter atuações constantes, e vem sendo observado por clubes de todo o planeta.

Na atual temporada, o zagueiro entrou em campo em oito oportunidades, tendo uma média de 76 minutos por partida. O jogador possui contrato com o Flamengo até dezembro do ano que vem.