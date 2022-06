Vitinho - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/06/2022 13:14

Rio - Dorival Júnior já tem seu favorito para a vaga de Bruno Henrique no time titular do Flamengo. Após a grave lesão no joelho do camisa 27, a tendência é que Vitinho seja o escolhido para iniciar a partida contra o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, no Mineirão.

Vitinho já havia sido a preferência de Dorival para substituir Bruno Henrique na partida contra o Cuiabá, quando o atacante se machucou e precisou deixar o campo. Na ocasião, o camisa 11 não conseguiu ter um bom desempenho e foi vaiado pelo torcida rubro-negra em alguns momentos.

Apesar da entrada de Vitinho, a equipe deve ter poucas mudanças para enfrentar o Galo. A principal delas é a volta de Rodrigo Caio, que foi poupado na última partida.

Com isso, a tendência é que o Flamengo vá a campo com Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro Arrascaeta, Vitinho e Gabigol.