Hugo Souza e a esposa Evelyn Gomides posam com o DJ Braga na festa de casamento do goleiro - Arquivo Pessoal

Publicado 17/06/2022 13:40

Um dia depois da vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0, os jogadores do Flamengo se reuniram para celebrar o casamento de Hugo Souza com a estudante de Medicina Evelyn Gomides, que se casou no civil no último dia 12. A festa desta quinta-feira, no Alto da Boa Vista, que teve o DJ Braga no comando da pista de dança, contou com a presença de Arrascaeta, Andreas Pereira, David Luiz, Isla, João Gomes, Lázaro, Rodinei e os casais: Diego Ribas e Bruna Letícia, Everton Ribeiro e Marília Nery, Rodrigo Caio e Tayane Carvalho e Léo Pereira e Tainá Castro.

Hugo e Evelyn se conheceram no ano passado, após o fim polêmico do noivado do goleiro com a farmacêutica Nathássia Brito. A então noiva terminou a relação após descobrir que o jogador havia participado de uma festa clandestina com outros jogadores do Flamengo. Logo em seguida, ele assumiu o atual relacionamento e seis meses depois pediu a atual mulher em casamento.



Titular quando Paulo Sousa era o treinador do Flamengo, Hugo ficou na reserva nas últimas duas partidas, já sob o comando de Dorival Júnior.