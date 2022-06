Ayrton Lucas - Marcelo Cortes

Ayrton LucasMarcelo Cortes

Publicado 15/06/2022 22:28

Fim do jejum de vitórias do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Com mais de 44 mil torcedores presentes no Maracanã, o Rubro-Negro, com Dorival Júnior estreando no estádio sob o comando da equipe, bateu o Cuiabá sem muitas dificuldades, por 2 a 0, com gols de Ayrton Lucas e Gabigol.

O jogo começou com o Flamengo todo no campo de defesa do Cuiabá, e a resposta foi imediata. Aos cinco minutos, após bela jogada individual, Ayrton Lucas abriu o placar em finalização que pareceu um misto de chute e cruzamento.

Depois do gol, o Flamengo sofreu com lesões. Primeiramente David Luiz levou a mão à coxa direita, as 13 minutos. Depois, aos 23, Bruno Henrique sofreu lesão no joelho direito em imagem muito forte diante de Marllon. O Cuiabá passou a chegar mais, porém em nenhum momento levou perigo.

O Flamengo foi levemente superior na etapa, com mais posse de bola (61%) e finalizações (7 a 5), mas perdeu penetração após a entrada de Vitinho no lugar de Bruno Henrique.

Durante o intervalo, a assessoria de imprensa do Flamengo comunicou que David Luiz sentiu dores musculares na coxa direita e Bruno Henrique entorse no joelho direito. Ainda de acordo com o comunicado, ambos farão exames nesta quinta-feira.

No segundo tempo, o Flamengo aliviou um pouco na marcação sob pressão, mas quase ampliou o marcador, aos três minutos, com Pablo. Arrascaeta cobrou falta, Pablo subiu e cabeceou bonito. O goleiro Walter voou e encaixou.

Vitinho, que entrou no lugar de Bruno Henrique no primeiro tempo, não fez um bom jogo e chegou a ser vaiado pelos torcedores presentes no Maracanã. mas, aos 30 minutos, o camisa 11 quase se redimiu com um passe primoroso para Everton Ribeiro. O atacante deu um lindo lançamento para o meia, que finalizou de primeira e acertou o travessão.

Aos 33, quem conseguiu o ampliar para o Flamengo foi Gabigol. Arrascaeta recebeu de Vitinho e tocou na medida para Gabigol, que finalizou bonito, sem chances para Walter. Depois disso, o Fla apenas administrou o marcador para conseguir a vitória.

Com o resultado positivo, depois de quatro jogos seguidos sem vencer no Brasileirão, o Flamengo está, momentaneamente, na nona posição da tabela do campeonato, com 15 pontos ganhos.