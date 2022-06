Gabigol - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

GabigolFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/06/2022 19:47

Rio - O desempenho de Gabigol foi motivo de debate durante o "ESPN FC" desta quarta-feira. Para o ex-jogador Zinho, o camisa 9 não se sentiu a vontade fazendo a função de meia nos últimos jogos e disse esperar que o atacante volte para sua posição de origem com Dorival Júnior.

“Para mim é uma historinha o Gabigol ser meia. Esquece! Ele tentou, se colocou à disposição, mas está longe de ser meia, e nessa função eu posso falar. Ele tentou, e a até deu um miguézinho. Estava ruim lá na frente, a bola não estava entrando… deu uns carrinhos aqui (no meio-campo). Lembra do Marcelinho Carioca? Ele se jogava e fazia aquela coisa com a torcida… a minha visão é que ele é um dos melhores em se movimentar na frente, se entende com o Bruno Henrique quando estão próximos, mas não está fazendo isso nos jogos. Eu não acho que o Gabigol está se salvando (no ataque). Estão cobrando muito do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, mas o Gabigol está no mesmo patamar. Não está fazendo gols, não está dentro da área e está perdendo gols”, afirmou Zinho.

“Ai tem aquele migué de receber (a bola) no meio-campo, tocando e saindo… eu sei qual é essa. Eu também estava ali. É aquela coisa de estar tocando e correndo, mas não está produzindo. Aí passa uma imagem que ele está correndo pra caramba. Peraí! O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro voltam para marcar lá atrás! O trio não está jogando bem. Mas o trio jogando o que sabe e com o Arrascaeta, briga pelo título brasileiro”, completou.