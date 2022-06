Dorival Junior no treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Dorival Junior no treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/06/2022 12:12

Em busca da vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão, o técnico Dorival Júnior terá força quase máxima à disposição para o jogo do Flamengo contra o Cuiabá, nesta quarta-feira (15), às 20h30 no Maracanã. Dos jogadores à disposição, apenas Rodrigo Caio não está na lista de relacionados, que tem a volta de Arrascaeta após servir à seleção uruguaia.

O zagueiro foi poupado após quatro partidas, segundo o Rubro-Negro, para seguir o trabalho de controle de carga após o retorno aos gramados. Já Santos, que voltou a treinar recentemente e poderia ficar à disposição, ainda está fora para recuperar a parte física.



Além deles, Marinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não pode jogar. Fabrício Bruno e Matheus França, que fazem trabalho de transição com a preparação física após se recuperarem de lesão, seguem sem prazo para retorno.



Com novidades, o Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves, Matheuzinho, Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Veja a lista de relacionados: