Éverton CebolinhaFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 14/06/2022 19:09 | Atualizado 14/06/2022 19:30

Rio - O Flamengo está cada vez mais perto de fechar a contratação do atacante Everton Cebolinha. De acordo com o site "GE", o clube ofereceu um contrato de cinco anos ao jogador do Benfica, válido até 2027.

Os rubro-negros já encaminharam ao Benfica uma proposta de compra do jogador por 14 milhões de euros (R$ 74 milhões), mas os portugueses ainda exigem alguns bônus, fazendo com que o valor alcance 16 milhões de euros (R$ 85 milhões).

Agora, o Flamengo negociará diretamente com o jogador. Márcio Cruz, agente do atacante, desembarcou nesta terça-feira (14) no Rio para negociar com a diretoria rubro-negra com o aval do Benfica. Após o encontro com os dirigentes rubro-negros, Cruz deixou a cidade para outros compromissos.

Desta vez, a estratégia adotada pelo Flamengo foi diferente da de janeiro, quando também tentou contratar Everton. À época, o clube chegou a um acerto com o jogador, mas não conseguiu convencer o Benfica. Agora, procurou os portugueses antes de conversar com o atleta.