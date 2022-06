Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Spindel e Marcos BrazGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/06/2022 15:02

Andreas comemorando o gol sobre o Fluminense Alexandre Vidal/Flamengo Rio - O volante Andreas Pereira vive o que pode ser seus últimos momentos com a camisa do Flamengo. Com contrato por empréstimo até o final deste mês, o belga não tem permanência confirmada no clube. Sabendo disso, outras equipes já planejam o investimento no jogador, caso não seja comprado em definitivo pelo Rubro-Negro. Segundo o jornalista Rafael Reis, do "UOL", o Palmeiras é um dos times interessados na compra de Andreas.

Ainda segundo o comunicador, outros nomes também estão no radar do Alviverde. Além de Andreas Pereira, o meia Hernani, da Genoa, também pode pintar no clube.

É importante relembrar ainda que esta não é a primeira vez que o nome do volante belga aparece nos bastidores do Palmeiras. No começo do ano, o clube demonstrou interesse em Andreas. No entanto, o Manchester United disse não ter interesse em emprestar o jogador novamente. Com isso, o clube de Leila Pereira optou por encerrar as negociações.

Restando apenas alguns dias de contrato com o Flamengo, a situação de Andreas Pereira ainda não está definida. Na atual temporada, o volante, de 26 anos, esteve em campo em 26 oportunidades, marcando dois gols e dando duas assistências para seus companheiros.