Fabrício Bruno e Matheus França fazem trabalho físico no treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/06/2022 10:07

Com problemas de lesão desde a temporada passada, o Flamengo vive um momento raro nos últimos meses: o departamento médico está vazio. Isso foi possível porque Fabrício Bruno iniciou o trabalho de transição, como informado inicialmente pelo site 'Ge'.



O zagueiro, que fez uma cirurgia para retirar um fragmento ósseo no pé esquerdo em maio, está entregue à preparação física. Ele e Matheus França trabalharam em separado no campo durante o treino de segunda-feira.



Devido à lesão rara, Fabrício Bruno ainda será acompanhado pelo departamento médico, mas há a expectativa de que, em breve, ele possa voltar a trabalhar com o grupo. Entretanto, ainda não há previsão para que possa ser aproveitado por Dorival Júnior.

Para a partida de quarta-feira contra o Cuiabá, no Maracanã, o técnico do Flamengo não terá à disposição o zagueiro e Matheus França, além de Marinho, suspenso. Por outro lado, existe a expectativa de ter novamente Santos, que dependerá do treino desta terça-feira.