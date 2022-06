Gabigol - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

GabigolFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/06/2022 14:42 | Atualizado 13/06/2022 15:09

O atleta Gabriel Barbosa fraturou um dente no lance em que foi atingido por uma cotovelada dentro da área na partida contra o Internacional. #CRF pic.twitter.com/nBRMIM6xRK — Flamengo (@Flamengo) June 13, 2022 Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta segunda-feira, que o atacante Gabigol quebrou um dente na partida contra o Internacional, no último sábado, no Beira-Rio. Na ocasião, o camisa 9 recebeu uma cotovelada do zagueiro Mercado dentro da área.

Apesar da jogada ter sido forte, o árbitro Braulio da Silva Machado optou por não marcar a penalidade. O VAR decidiu não interferir na jogada, o que revoltou alguns rubro-negros. A comissão de arbitragem admitiu o erro do árbitro de vídeo em não alertar sobre a penalidade.

Além do suposto pênalti em Gabigol, o Flamengo também ficou na bronca pelo pênalti marcado a favor do Internacional, que resultou no terceiro gol. Para os rubro-negros, Matheuzinho estava fora da área quando derrubou o jogador colorado.