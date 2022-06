Goleiro Santos, do Flamengo - Divulgação

Goleiro Santos, do FlamengoDivulgação

Publicado 13/06/2022 13:08

Rio - Após uma estreia às pressas na derrota por 3 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, no último sábado, o técnico Dorival Júnior comandou nesta segunda-feira seu primeiro treino com o elenco do Flamengo, no Ninho do Urubu e com uma boa novidade. O goleiro Santos, recuperado de uma lesão na coxa, participou normalmente da atividade. A informação é do site "GE".

Santos não entra em campo desde o dia 4 de maio, contra o Talleres-ARG, pela Libertadores. Ele está em fase final de transição e deve voltar a ser relacionado em breve. Até lá, a tendência é que Diego Alves seja mantido como titular.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h30, contra o Cuiabá, no Maracanã. O Rubro-Negro vem de três derrotas seguidas e pode entrar na zona de rebaixamento caso não vença.