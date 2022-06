Neto - Reprodução

NetoReprodução

Publicado 13/06/2022 19:56

Rio - O ex-jogador Neto, deu uma polêmica declaração nesta segunda-feira (13). Em entrevista à Radio Bandeirantes, o apresentador do "Os Donos da Bola" comentou sobre o atual momento do Flamengo. Em crise dentro e fora de campo, o clube está sem situação complicada no Campeonato Brasileiro, e vê seus dirigentes e jogadores sendo cobrados em todos os momentos.

"Landim hoje foi xingado no Rio de Janeiro. Jesus foi para o Benfica e contrataram o Domènec Torrent. (Depois) contrataram o Rogério, tiraram do Fortaleza. Colocaram o Renato Gaúcho, e trouxeram o Dorival Júnior, que não vai dar certo! O Dorival Júnior é meu amigo pessoal, mas não vai dar certo! Antes do Dorival, foram no Paulo Sousa. Fizeram os cambau (na Europa), se posicionaram como imbecis em relação ao futebol como um clube tão grande como o Flamengo. Viraram chacota mundial!", comentou Neto, antes de completar:



"Os jogadores tomaram conta! Quem manda no Flamengo são os jogadores. Quando eles mandam, tem um grupinho, esquece… não dá certo! O Flamengo nunca foi organizado, não tem nem estádio. Durante 30 anos ficou com a Petrobras no peito, e tem o Maracanã, que não é do Flamengo! Um clube como o Flamengo não ter um estádio para 45 mil pessoas, arrecadando mais de R$ 1 bilhão? É uma vergonha!", comentou.



Neto também foi direto e fez duras criticas ao ex-treinador Jorge Jesus, que se envolveu em uma grande polêmica enquanto passava férias no Rio de Janeiro, no final de abril.

"Depois vem o Jorge Jesus para o Brasil, dá uma entrevista para o Renato Maurício Prado e repercutiu de um jeito hipócrita. É um traíra, um cara sem noção daquilo que é ter caráter! Ele fala que tem 20 dias (para o Flamengo) e já estava (acertado) com o Fenerbahçe. Ele quis acertar (com o Flamengo) no Rio de Janeiro, mas já conversava com o Fenerbahçe. Não tenho dúvidas. É o perfil dele e das pessoas que comandam o Flamengo", finalizou Neto.



Em meio à crise, o Flamengo se prepara para enfrentar o Cuiabá, na próxima quarta-feira (15), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O confronto será válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.