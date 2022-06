Sub-20 do Flamengo enfrentou a equipe mundial do Bayern Munique nesta segunda-feira - Reprodução/Twitter Bayern Munique

Publicado 13/06/2022 17:50

Rio - A equipe Sub-20 do Flamengo teve um compromisso diferente do habitual, na tarde desta segunda-feira (13). O elenco rubro-negro recebeu o Bayern World Squad, a equipe mundial do Bayern Munique, da Alemanha, em um amistoso disputado no CT Ninho do Urubu. Embora o confronto tenha sido animado, com diversos ataques para ambos os lados, o zero a zero permaneceu no placar.

No entanto, para preservar seus atletas, a comissão técnica do Sub-20 do Flamengo optou por levar um time alternativo para o confronto. Além do "Sub-20 B", alguns atletas que não iniciaram a partida contra o Botafogo, no último sábado (11), também estiveram presentes no duelo contra a equipe alemã.

O 'Bayern World Squad' é um programa voltado para jovens com potêncial, e que desejam atuar profissionalmente. Para o confronto, o clube alemão selecionou 20 atletas de 17 nacionalidades diferentes.

Após a partida, o ex-jogador Zé Roberto fez um discurso motivacional para os jogadores de ambas as equipes. Mais cedo, o ex-atleta havia sido flagrado jogando ping-pong com garotos das equipes Sub-17 e Sub-15 do Flamengo.

Vale lembrar que este não foi o primeiro compromisso do Bayern World Squad no Brasil. Na última semana, o clube alemão enfrentou o Sub-20 do Vasco da Gama, e acabou perdendo por 3 a 1, em partida disputada em Nova Iguaçu.