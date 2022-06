Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo decepcionou na estreia do técnico Dorival Júnior. O Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1, neste sábado (11), no Beira-Rio, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Apesar da mudança no comando, o time ficou devendo em mais uma atuação e se aproximou da zona do rebaixamento.



Após a partida, o repórter Marcelo Courrege, da Globo, fez duras críticas ao Flamengo no Twitter. O jornalista detonou a diretoria do clube e a responsabilizou pelos recentes fracassos e a falta de estabilidade dentro de campo.



"O Flamengo conquistou uma Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros em dois anos. Dominou o futebol no país neste período. Mas nunca achei que seria a dinastia de 5, 10 anos, que alguns pensavam. Por quê? Porque eu conheço o clube. Um poço de vaidades, parasitas e desocupado", disse.



"A estabilidade simplesmente não combina com o clube. Passe um dia na Gávea e você verá. Ando longe, mas passei 25 anos ali. Às vezes, gente com boas ideias e intenções chega ao poder, mas, imediatamente, é tragada por um sistema político viciado. Seduzida pela vaidade e ganancia", completou.

Com a derrota, o Flamengo caiu para o 15º lugar, com 12 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 20h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.