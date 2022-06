Everton Cebolinha - Reprodução

Everton CebolinhaReprodução

Publicado 13/06/2022 14:44

Rio - Em busca de um atacante veloz, o Flamengo se prepara para fazer uma proposta para o atacante Everton Cebolinho, do Benfica, de Portugal. Ainda nesta semana a oferta de 14 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões, na cotação atual), será enviada ao clube português. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do "UOL".

Ainda segundo o profissional, o Benfica vê a transferência com bons olhos, visto que Everton vive fases de altos e baixos no clube, mas deve tentar subir o valor da negociação. Vale lembrar que o atacante, de 26 anos, possui contrato com o clube até junho de 2025.

Everton possui a multa rescisória no valor de 150 milhões de euros (R$ 800 milhões). No entanto, o clube português avalia o jogador em apenas 15 milhões de euros (R$ 80 milhões). A ideia do Benfica é de segurar uma parte dos direitos econômicos do atacante para uma possível venda futura, ou, até mesmo, incluir bônus a cada meta atingida.

Everton Cebolinha chegou ao Benfica em 2020, mas nunca viveu uma grande fase pelo clube. Na atual temporada, o atacante esteve em campo em 95 oportunidades, marcando 15 gols e dando 17 assistências para seus companheiros.